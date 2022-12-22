Заявление министра обороны РФ, по словам эксперта, это намек Москвы на то, что у страны-агрессора очень большие возможности мобилизационного ресурса, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

При этом Бадрак обратил внимание на интересный нюанс в вопросе расширения российских войск. На днях ВС РФ в Запорожской области сбили собственный вертолет.

«Эпизод маленький, но показательный», — отметил эксперт, объяснив, что этот инцидент свидетельствует о большом дефиците профессиональных кадров в армии Путина.

Бадрак отметил, что россияне могут расширить свои вооруженные силы до 1,5 миллиона человек, набрать контрактников, однако подготовить их к апрелю 2023 года будет очень сложно.

«Именно апрель мы считаем достаточно проблематичным месяцем», — добавил эксперт.

Напомним, что на заседении коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал увеличение численности личного состава армии страны-агрессора. Также он предложил поднять призывной возраст.