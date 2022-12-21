На заседании Министерства обороны Российской Федерации Шойгу заявил о намерении направить в путинские войска еще 350 000 граждан. Таким образом количество военнослужащих армии РФ доведут до 1,5 миллиона человек, информирует «НБН».

По словам министра обороны, такой шаг необходим для «гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» государства-террориста.

Также глава оборонного ведомства считает, что при комплектовании ВС РФ нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет.

Напомним, что спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что якобы российский лидер побывал на одном из участков фронта в Украине.