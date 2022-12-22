В эфире телеканала FREEДОМ спикер ОК «Юг» сообщила, что у войск страны-агрессора осталось около 200 дронов-камикадзе из последней партии, которую Тегеран передал Москве, информирует «НБН».

Гуменюк отметила, что в рамках последней партии российские захватчики получили около 250 иранских БПЛА и оккупанты не экономят их. При этом враг осознал, что украинские защитники успешно сбивают беспилотники, поэтому пытаются находить места запуска дронов подальше от зон огневого контроля наших военных.

Отметим, что ранее российские оккупанты запускали иранские беспилотники с территории временно захваченного Крыма. Британская разведка сообщила, что россияне считают полуостров уязвимой зоной, поэтому они изменили место запуска БПЛА.