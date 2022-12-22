Об этом сообщили помощник Рогозина и пресс-секретарь «главы правительства народной республики» в комментарии российскому пропагандистскому агентству «ТАСС», информирует «НБН».

По словам помощника экс-главы «Роскосмоса», на окраине оккупированного Донецка была обстреляна гостиница, где проживала группа военных советников во главе с Рогозиным.

«Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — рассказал помощник о состоянии бывшего «главного космонавта» России.

Также сам Рогозин подтвердил, что получил ранение в комментарии телеканалу RT. По его словам, осколок попал ему в спину и прошел в сантиметре от позвоночника.

Telegram-канал Baza пишет, что экс-глава «Роскосмоса» был ранен при обстреле ресторана «Шеш-Беш» в Донецке, где политик отмечал свой день рождения.

Бывший «главный космонавт» РФ получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Telegram-канал Sota сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, пятеро ранены. В частности, ранение получил «глава правительства ДНР» Виталий Хоценко, его охранник был убит.

Напомним, что в начале декабря Рогозин в эфире пропагандистской программы Соловьева угрожал захватить Киев, как брали Берлин и Вену.