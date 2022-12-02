Как информирует «НБН», в эфире пропагандистского шоу в студии Соловьева Рогозин пригрозил не освобождать, но брать Киев, как когда-то это было в случае с Веной и Берлином.

Дословно из заявления Рогозина:

«Я на самом деле весьма глубоко убежден, что мы будем брать Киев. Не освобождать, а брать. Мы Луганскую и Донецкую области освобождаем. Но все остальные территории мы будем брать. Как когда-то брали Берлин, Вену и Будапешт».

Кроме того, он подчеркнул, что если уж Россия ввязалась в войну, то нужно идти до конца. В противном случае, они будут иметь на своих западных границах накачанных оружием соседей, что будет ставить под сомнение сам факт существования РФ.

«Поэтому, или мы, или они», — подчеркнул Рогозин.

В Сети было опубликовано полное видео заявления Дмитрия Рогозина.

Напомним, ране мы уже писали, что согласно заявлению Ольги Стефанишин, все 30 стран-членов НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс в будущем.