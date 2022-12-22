Спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун сообщил, что по состоянию на четверг, 22 декабря, почти за 10 месяцев полномасштабной войны в нашей стране Российская Федерация потеряла более 100 000 оккупантов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Генштаба армии Украины.

Кроме того, российские захватчики за этот период остались без 3000 танков и около 6000 других бронемашин.

Также Штупун подтвердил, что ВСУ нанесли удар по сосредоточению путинских войск и техники россиян в районе Горловки Донецкой области.

Украинские защитники там ликвидировали 13 оккупантов, четверо из которых – офицеры. Также наши военные уничтожили три грузовых машины с боеприпасами и боевую машину десанта врага. Информация о раненных уточняется.

Напомним, что ГУР МОУ опубликовало запись разговора оккупанта с матерью. «Освободитель» рассказал, что ВС РФ несут потери также из-за «дружественного огня». В частности, он сообщил, что российский танк расстрелял новобранцев путинской армии.