Глава Минэнергетики заявил, что полностью восстановить энергетическую систему Украины можно будет только до лета следующего года. Однако при условии, что не будет новых ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Галущенко напомнил, что Россия осуществила девять массированных обстрелов, выпуская по 70-100 ракет одновременно, при этом захватчики каждый день атакуют нашу энергоинфраструктуру артиллерией и дронами.

По словам министра, на сегодня цифры дефицита в энергосистеме критические. Единственный способ у Украины улучшить ситуацию – увеличить количество ПВО.

Также Галущенко спрогнозировал, что будет с украинской энергетической системой в случае новых массированных атак россиян.