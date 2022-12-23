Кирби сообщил, что частная военная компания «Вагнер», которая принадлежит олигарху, тратит на войну в Украине около 100 миллионов долларов в месяц, информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

По словам представителя Совета по нацбезопасности США, для участия в боевых действиях Пригожин завербовал в ЧВК около 50 000 наемников, из них около 40 000 – российские заключенные, остальные – контрактники.

Также Кирби подтвердил, что большая часть захватчиков, которая пытается захватить Бахмут Донецкой области – «вагнеровцы», которые плохо экипированы и несут большие потери.

«Похоже, что Пригожин готов просто бросить своих солдат в мясорубку оптом», — отметил чиновник.

Ранее эксперт рассказал, как Пригожин зарабатывает на своей «армии заключенных» в Украине.