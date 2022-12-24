Как информирует «НБН», в интервью The New York Times глава разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что именно поэтому «вагнеровцы» так сильно хотят захватить Бахмут.

Согласно его словам, под Бахмутом основной силой являются именно «вагнеровцы», а политические амбиции Пригожина частично диктуют стратегию россиян на юго-востоке Донбасса.

Союз между Пригожиным и Суровикиным, по словам Буданова, был создан для соперничества с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Причем это привело к тому, что армия России передала «вагнеровцам» тяжелое оружие.

Дословно из заявления начальника ГУР МОУ:

«В этом смысле есть только идеологический и медийный вопрос. Как следствие подразделения «Вагнера» так фанатично пытаются захватить Бахмут. Они должны продемонстрировать, что они являются силой и могут сделать то, что не смогла сделать армия России. А мы это ясно видим и понимаем».

Буданов также добавил, что захват Бахмута вовсе не является стратегически важным. Однако если он все же произойдет, то это улучшит позиции РФ, а также откроет дороги к другим городам на Востоке Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путину не докладывают действительную ситуацию о делах на фронте.