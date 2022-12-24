В эфире национального телемарафона представитель ГПСУ подтвердил, что РБ усилила свою границу с Украиной, что Минск объяснил «угрозой» с нашей стороны, информирует «НБН».

Демченко отметил, что те подразделения, которые бросили на усиление белорусских границ, там так и остаются, кроме того, их количество или характер действий не меняются.

По словам спикера ГПСУ, Украина больше обращает внимание на совместные учения армий Путина и Лукашенко, которые проходят на территории Беларуси, и развертывание подразделений «Союзного государства». Кроме того, Минск недавно внезапно провел проверку боеготовности своих войск.

И РФ, и РБ нагнетают ситуацию, демонстрируя, что они к чему-то готовятся, чтобф сдерживать на этом направлении определенное количество украинских сил, чтобы их не переместили на важные участки фронта. Кроме того, сам Кремль давит на Минск, чтобы втянуть Беларусь в прямую войну против нашей страны.

«Наша главная задача – быть готовыми. Мы понимаем все опасности», — подчеркнул Демченко, добавив, что на данный момент нет ударной группировки, которая могла бы атаковать Украину.

Ранее Резников рассказал, из кого россияне могут сформировать ударную группировку для повторного полномасштабного вторжения в Украину.