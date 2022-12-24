Как передает «НБН«, об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Враг этой ночью нанес ракетный удар по пригороду Запорожья. Часть из них попали по гимназии, расположенной в Степенской громаде. Кроме того, пострадали расположенные рядом дома», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

В то же время Александр Старух подчеркнул, что среди мирных жителей жертв нет.

«К счастью, люди невредимы и целы», — рассказал руководитель ОВА.

Следует отметить, что российские оккупанты продолжают все свои усилия направлять на захват Донецкой области. Сейчас самые тяжелые бои проводятся, кроме всего прочего, в районе Бахмута. Так, на протяжение минувших суток, 23 декабря, украинские Вооруженные силы смогли отбить атаки сразу в десяти населенных пунктах, среди которых Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

При этом, согласно данным Генерального штаба, в настоящее время нет каких-либо признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси. Вместе с тем, эксперты Института изучения войны не исключают, что Россия может вести подготовку крупного наступления в северо-западной части Луганской области или на юго-востоке Харьковской области.

Ранее мы писали о том, что Россия может нанести очередной массированный ракетный удар по Украине 22 или 23 декабря.