Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на информацию местного Telegram-канала.

В частности, в тексте описания к выложенному видео сказано, что его съемки происходили вблизи нефтебазы на территории села Разливы. При этом в самом ролике можно услышать взрыв и комментарий автора, который и рассказал о замеченных двух беспилотниках.

В настоящее время эта информация не получила официального подтверждения. Однако телеграм-каналы публикуют видео моментов ударов БПЛА по нефтебазе.

Следует отметить, что 19 декабря Telegram-каналы сообщили о взрывах на Крымском перешейке, что в Чонгаре. Это стало причиной пожара непосредственно на границе. Представители оккупационных властей начали беспокоиться, что туда могут быть доставлены бойцы Вооруженных сил Украины. При этом на YouTube и в ряде Telegram-каналов опубликовали кадры с места происшествия, снятые очевидцами.

Ранее командующий оперативного командования «Юг», генерал-майор Андрей Ковальчук предположил, что уже в 2023 году украинские военнослужащие смогут полностью освободить все захваченные рашистами территории.