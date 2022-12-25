Как информирует «НБН», в своем посте в социальной сети Facebook Данилов отметил, что украинцам не нужно называть российских оккупантов новыми придуманными названиями, или же выдуманными существами из-за того что тем самым мы можем размывать реальный образ врага.

Дословно из поста Данилова:

«Вероятно, нам не нужно слишком увлекаться употреблением новых терминов – русня, орк, свинособака… Не стоит, так сказать, размывать образ врага. Для истории мы пишем и документируем: «русский», «россиянин», «россия» — напал, ограбил, убил, солгал, разрушил, изнасиловал».

При этом Данилов подчеркнул важность того, чтобы в исторической памяти Украины запечатлелось, какой именно народ несет полную, коллективную ответственность за кровавую войну, и чтобы граждане нашей страны никогда не забывали «всю мерзость российского «братства».

Помимо того он добавил, что даже сами исполнители роллов орков во «Властелине колец» не хотят, чтобы их ставили в один ряд с российскими захватчиками.

Напоследок он подытожил:

«Более того, такое сравнение весьма оскорбительно для собак, а также ни в чем не повинных свиней, которые к тому же, как оказалось, напорядок чистоплотнее, чище захватчиков РФ».

Ранее Алексей Данилов высказался о поставках баллистических ракет из Ирана в Россию.