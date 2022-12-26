В эфире «24 канала» эксперт отметил, что россияне действительно могли рассредоточить истребители на другие аэродромы. Однако проблема захватчиков заключается в том, что соответствующая инфраструктура (средства для заправки, хранилища авиационных боеприпасов и так далее) расположена на конкретных аэродромах, информирует «НБН».

По словам Соломахи, даже если бомбардировщики были передислоцированы в другое место, россияне все равно вынуждены возвращать их на авиабазы «Энгельс-1» и «Энгельс-2», чтобы провести заправку и подвесить крылатые ракеты.

Кроме того, на этих базах также находятся центры боевого управления, строительство которых требует много времени и больших материальных затрат.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ озвучили количество погибших военных в результате взрыва на аэродроме «Энгельс».