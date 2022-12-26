В интервью изданию LIGA.net глава украинской военной разведки сообщил, что страна-агрессор столкнулась с проблемой нехватки снарядов и теперь по всему миру ищет советские боеприпасы, информирует «НБН».

В частности, по словам Буданова, российским оккупантам не хватает боеприпасов к артиллерии, ракет к РСЗО «Град» и «Ураган» и осколочно-фугасных снарядов к танкам.

«По всему миру ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм», — рассказал начальник ГУР МОУ.

Также в интервью Буданов высказался о позиции Запада по деоккупации Крыма и рассказал, как Украина будет освобождать полуостров от российских захватчиков.