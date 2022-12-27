Социологи с 22 сентября по 1 октября опросили 2021 украинца в возрасте от 18 лет, поинтересовавшись об их отношении к СССР. Результаты исследования показали, что однозначно хотят возрождения Советского Союза всего 3% граждан, информирует «НБН».

11% респондентов также хотят восстановления СССР, однако понимают, что в современных условиях это нереально. Абсолютное большинство опрошенных (87%) выступают против такой идеи.

В Центре Разумкова уточняют, что во всех регионах противники возрождения Советского Союза составляют подавляющее большинство. Однако в южных и восточных областях доля тех, кто не хочет восстановления СССР (72% и 81%) несколько ниже, чем в западных и центральных областях Украины (93% и 89%).

Ранее Центр Разумкова выяснил, сколько украинцев выступают за переименование улиц и площадей, названия которых связаны с Российской империей, Советским Союзом или РФ.