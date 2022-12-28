Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», по словам главы ГПСУ Сергея Дейнеко, в настоящее время Российская Федерация собрала на территории Республики Беларусь группировку войск в количестве 10 тысяч и 200 человек. По его словам, этого вовсе недостаточно для вторжения в Украину.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Группировка, которую РФ перебросила в Беларусь, а это порядка 10 200 военных, недостаточна для выполнения задания по повторному вторжению на территорию Украинского государства».

Согласно его словам, каждый день разведка, а также Государственная пограничная служба Украины вместе с оперативно-розыскными подразделениями мониторят обстановку на территории Беларуси. В этом им также оказывают помощь «негласные помощники».

Они все говорят в один голос, что у врага для наступления «нет реальных возможностей».

Ранее в британской разведке расскаазали о состоянии танковых подразделений захватчиков в Беларуси.