В эфир федерального «Первого канала» рупоры путинского режима пригласили «великого провидца» Дмитрия Киселева, который считает себя сыном Вольфа Мессинга, информирует «НБН».

Соотвествующий фрагмент программы опубликовал Telegram-канал «Ищи своих». Киселев заявил, что ему дар передался от «отца». Он вспомнил, как был на кладбище у могилы Мессинга и у него в душе «тут же наступило просветление и благодать».

На самом деле россиянин работает дворником в мрге, однако пропагандисты нередко приглашают его на телевидение, чтобы он убеждал граждан РФ, что «спецоперация» идет по плану.

Во время одного из последних эфиров «провидец» сообщил, что ночью 15 ноября в день смерти его матери пришла Ванга. Она была одета в черное, в правой руке держала огонь, а в левой – воду.

Киселев рассказал, что провидица предупредила его о том, что «будут войны, будет кровь, будут слезы», однако якобы Россию ждет победа.

«Россия будет на первом месте, и с ней будут считаться все страны мира. Победит Россия и добро», — фантазировал дворник.

Напомним, что в прошлом месяце пропагандисты также пригласили в программу Андрея Малахова экстрасенсов, гадалок и астрологов. «Эксперты» заявили, что Зеленский станет «последним президентом» Украины и россияне медленно, но верно придут к победе в войне.