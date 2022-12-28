Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», такую информацию озвучил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Согласно его словам, на фоне провальной кампании на бахмутском, авдеевском и угледарском направлениях, а также на территории Луганской области, россияне пытаются прорываться и достигать хоть какого-то результата. Для этого оккупанты бросают в бой все свои силы.

Он подчеркнул, что под Угледаром, в районе Степного, появились боевики частной армии «Патриот», аффилированной с Сергеем Шойгу. Она была создана в противовес террористической организации «Вагнера», которая подконтрольна прокремлевскому олигарху Евгению Пригожину.

Дословно из заявления Череватого:

«ЧВК «Вагнера» и ЧВК «Патриот» являются конкурентами. Вагнеровцы под Бахмутом, а «Патриот» — под Угледаром. Между этими частными военными кампаниями нет никакого взаимодействия. Это автономные структуры».

Ранее в Сети появилась информация о визите Шойгу на фронт в Украине.