Центр национального сопротивления сообщил, что российским военным, которые дислоцируются во временно захваченном Бердянске, разрешили ходить по городу в гражданской одежде, информирует «НБН».

Командование оккупантов приняло такое решение, чтобы не подвергуть опасности личный состав, поскольку недавно в Бердянске были убиты трое мобилизованных. Пока что новобранцев армии Путина официально считают пропавшими без вести, чтобы не вызывать панику в рядах «освободителей».

Также российским захватчикам разрешили передвигаться по городу в гражданской одежде из-за того, что местные жители активно отслеживают врага и передают информацию о нем украинским защитникам.

Как сообщалось, в городе Токмак Запорожской области захватчики усиленно проводят розыскные мероприятия. В Генштабе ВСУ рассказали, кого пытаются найти оккупанты.