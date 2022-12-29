В эфире «24 канала» глава ОВА сообщил, что возле Кременной продолжаются тяжелые бои, оккупанты стягивают к городу много сил и техники, чтобы удержать населенный пункт. В частности, в этот район россияне перебросили множество наемников ЧВК «Вагнер», информирует «НБН».

Гайдай отметил, что командование армии Путина осознает, что Кременная – стратегический город, потеря которого для россиян будет крайне болезненной.

По мнению чиновника, ВСУ продолжат продвигаться понемногу вперед и смогут деоккупировать населенный пункт в начале следующего года. Для этого у украинских защитников есть несколько сценариев наступления и продвижения.

Ранее руководитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о контрнаступлении украинских войск в направлении Кременной.