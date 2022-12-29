В своем Telegram-канале премьер-министр сообщил, что сегодня была десятая массированная ракетная атака российских войск на нашу страну. Он отметил, что цель обстрелов оккупантов – лишить жителей Украины электричества перед Новым годом, информирует «НБН».

По словам Шмыгаля, государство-террорист делало большую ставку на эту атаку, захватчики две недели готовились к масштабным обстрелам. Однако силы нашей противовоздушной обороны продемонстрировали невероятный уровень ловкости и эффективности, сбив 54 из 69 вражеских ракет.

Глава правительства добавил, что и в этот раз не обошлось без попаданий и разрушений, в частности в энергетической инфраструктуре. В некоторых областях применяют аварийные отключения света, энергетики уже приступили к ремонтным работам.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, в каких областях самая сложная ситуация с энергоснабжением после сегодняшних ударов РФ по критической инфраструктуре.