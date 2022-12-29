Как информирует «НБН», об этом рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Дословно из заявления мэра столицы Украины:

«Согласно предварительной информации, переданной силами противовоздушной обороны, в небе над Киевом было уничтожено пятнадцать ракет».

Немного позже Виталий Кличко уточнил, что над столицей Украины силы ПВО все же сбили шестнадцать ракет.

Как известно, ранее Алексей Арестович сделал прогноз относительно количества ракет, которые остались у России для массированных обстрелов украинской территории.