В пресс-службе СБУ рассказали, что сотрудники спецслужбы задержали личного информатора Гиркина еще в мае в ходе спецоперации в прифронтовых районах Донбасса, информирует «НБН».

По поручению бывшего «министра обороны ДНР», мужчина искал места дислокации и маршруты перемещения украинских защитников в районе города Славянск Донецкой области, а также передавал врагу локации местных государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.

Злоумышленник вышел на Гиркина через запрещенную социальную сеть «Одноклассники» после начала полномасштабного вторжения, предложив террористу свою «помощь» в войне против нашей страны.

Закрытые сведения преступник передавал экс-офицеру ФСБ РФ через свою электронную почту. Вражеский агент оставлял метки на электронных картах с подробным описанием близлежащей местности.

Сейчас суд назначил информатору Гиркина наказание – он проведет 10 лет за решеткой.

Напомним, что глава СБУ анонсировал «сюрпризы» от украинских спецслужб в тылу РФ.