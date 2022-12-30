Эксперт сообщил, что оккупантам после массированной атаки 29 декабря необходимо полторы-две недели для восстановления боекомплекта, чтобы прорвать украинскую ПВО, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Коваленко, фактически ВС РФ в новогоднюю ночь могут атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе или осуществить несколько выстрелов с применением ракетного вооружения морского либо авиационного базирования.

Военный обозреватель не исключает, что в ближайшие дни армия Путина попыткается нанести удар по Одессе и области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс».

Как отметил эксперт, российским войскам уже не хватает ракет, снятых с хранения, страна-агрессор выходит на возможности только собственного выпуска этого вооружения.

Напомним, что в ночь на 30 декабря Россия атаковала украину дронами-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько иранских беспилотников сбила наша ПВО.