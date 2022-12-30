В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ прокомментировали ночную атаку российских оккупантов на Украину БПЛА иранского производства Shahed-131 и Shahed-136, информирует «НБН».

Армия Российской Федерации выпустила по нашей стране 16 иранских дронов-камикадзе с юго-восточного и северного направлений. Захватчики пытались использовать русло реки Днепр, чтобы преодолеть нашу систему ПВО.

Однако силы и средства Воздушных командований «Восток» и «Центр», а также другие подразделения противовоздушной обороны Сил обороны Украины сбили все вражеские беспилотники.

Напомним, что вчера, 29 декабря, Россия осуществила десятую масштабную ракетную атаку на нашу страну. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, комментируя массированные обстрелы, указали на важный нюанс.