В интервью украинской журналистке Маше Ефросининой волонтер рассказал, что за полгода украинские дети насобирали для армии Украины и передали в его фонд 6,2 миллиона гривен, информирует «НБН».

Притула признался, что не может сдержать эмоций от каждого из донатов маленьких украинцев. Первым неожиданным визитом стал приход шахматистки Валерии Ежовой. Девочка передала фонду 20 000 гривен для украинских защитников.

После нее дети стали приходить практически ежедневно, некоторые их них возвращались, чтобы еще сделать донаты. Телеведущий признался, что он чувствует невероятную ответственность перед юными украинцами.

«Потому что детское доверие это какой-то невероятный левел», — объяснил волонтер.

В фонд 35 000 гривен принесла самая молодая волонтер Украины Мария Макеева вместе с братом.

По словам Притулы, детей всегда спрашивают, на что они хотят, чтобы фонд потратил собранные ими деньги. Юные граждане не все знают, днако иногда озвучивают варианты, которые вызывают улыбку.

«Купите такую ракету, чтобы туда посадить 140 миллионов русских, и отправить их в космос», — сказала одна девочка телеведущему.

Ранее Притула рассказал, при каком условии он вернется работать на телевидение.