В интервью изданию «РБК-Украина» министр иностранных дел Украины рассказал, что Киев в следующем году может получить танки, дальнобойные ракеты ATACMS и ударные дроны от западных стран, информирует «НБН».

По словам Кулебы, передача такого вооружения будет зависеть от ситуации на фронте. Он напомнил, что Украина больше года боролась за предоставление ЗРК Patriot и когда США согласились отправить эти системы, упала еще одна стена и было снято еще одно табу.

Дипломат подчеркнул, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot для ВСУ – не просто очередное решение, а психологический перелом.

«И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot», — сказал глава МИД.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему армии Украины нужны ракеты ATACMS.