Как информирует «НБН», в сообщении Сулейман-Стальской администрации республики Дагестан (Россия) говорится, что на территории Херсонской области был ликвидирован российский командир 39-й омсбр, полковник Марат Гаджибалаев.

Дословно из обнародованного тридцатого декабря сообщения:

«Сегодня простились с трагически погибшим на территории Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым. Прощание прошло в его родовом селе Зизик».

Как известно, об уничтожении Гаджибалаева информация была обнародована еще несколько дней тому назад. Но официально подтверждений этому до сего момента не было.

Военные ранее рассказали, что двадцать седьмого декабря Вооруженные силы Украинского государства огнем накрыли один из штабов россиян. Кроме погибшего Гаджибалаева там могли быть превращены в «груз-200» еще десять офицеров армии РФ.

Полковник Марат Гаджибалаев. Фото — rbc.ua

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что в ноябре 2022 года украинские военнослужащие ликвидировали самое большое количество российских военных.