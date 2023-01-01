Как информирует «НБН», советник компании Николас Драммонд в «Твиттер» написал, что речь идет о САУ RCH-155 для украинской армии.

Также в сообщении говорится, что согласно контракту на 216 миллионов евро, Вооруженные силы Украины должны получить восемнадцать таких самоходных артиллерийских установок. Они будут на колесном шасси.

Однако ожидать, что новая немецкая техника поступит на баланс ВСУ уже совсем скоро, не стоит. Ведь поставки RCH-155 начнутся не ранее, чем через три десятка месяцев после заключения контракта. Другими словами, это произойдет в 2025 году.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Россия перестала шантажировать мировое сообщество применением ядерного оружия.