Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ«, информацию об этом обнародовали ряд телеграм-каналов.
В свою очередь руководство оккупационных сил заявило о том, что взрывы – это работа российской противовоздушной обороны по беспилотному летательному аппарату.
Так, севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев написал в телеграм следующее:
«В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Согласно предварительной информации, в небе над морем был сбит беспилотник».
Стоит отметить, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что этот самый гауляйтер Развожаев уже вывез на Кипр своих детей, а также все имущество, даже домашних животных.
Как известно, приблизительно в 20 часов 45 минут севастопольские телеграм-каналы начали публиковать информацию о том, что в городе было «очень громко» и «здорово бахнуло».
Кроме того, в социальных сетях буквально несколько часов назад местные жители поселка Гвардейское, что в Симферопольском районе, начали сообщать о звуках взрывов.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в российском Энгельсе прогремели взрывы.
Комментарии