Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ«, информацию об этом обнародовали ряд телеграм-каналов.

В свою очередь руководство оккупационных сил заявило о том, что взрывы – это работа российской противовоздушной обороны по беспилотному летательному аппарату.

Так, севастопольский гауляйтер Михаил Развожаев написал в телеграм следующее:

«В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Согласно предварительной информации, в небе над морем был сбит беспилотник».

Стоит отметить, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что этот самый гауляйтер Развожаев уже вывез на Кипр своих детей, а также все имущество, даже домашних животных.

Как известно, приблизительно в 20 часов 45 минут севастопольские телеграм-каналы начали публиковать информацию о том, что в городе было «очень громко» и «здорово бахнуло».

Кроме того, в социальных сетях буквально несколько часов назад местные жители поселка Гвардейское, что в Симферопольском районе, начали сообщать о звуках взрывов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в российском Энгельсе прогремели взрывы.