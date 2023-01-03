Турецкое издание Hurriyet опубликовало материал, в котором сообщило, что страна-агрессор просила Украину обменять одного из бывших лидеров пророссийской партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене, информирует «НБН».

В прошлом году 29 сентября состоялся масштабный обмен пленными с Российской Федерацией. Украина вернула 215 украинских защитников, 108 из которых – бойцы полка «Азов». Российской стороне Киев отдал 55 пленных, которые, по словам главы ОПУ Андрея Ермака, не представляли для Украины никакого интереса.

Журналисты отмечают, что запрос на обмен кума Путина поступил от РФ, и когда украинцы согласились, в Анкаре начался переговорный процесс.

Обмен пленными также состоялся в Турции, 29 сентября в аэропорту Анкары приземлились самолеты из Украины и России. Под наблюдением сотрудников турецкой разведки в самолет РФ вошли украинские официальные лица, а в украинский – официальные лица страны-агрессора.

Ранее в интервью руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак раскрыл подробности обмена Медведчука.