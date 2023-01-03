Аналитики ISW в своем отчете за 2 января отмечают, что удар по базе оккупантов в Макеевке вызвал резкую критику в российском провоенном сообществе, сравнимую с возмущениями из-за потерь захватчиков в Белогоровке и Павловке, информирует «НБН».

Сокрушительный удар ВСУ по базе дислокации военных РФ в Макеевке, как утверждают эксперты, это серьезная военная неудача, которая в будущем усложнит попытки кремлевского диктатора Владимира Путина умиротворить провоенное сообщество страны-агрессора.

«Партия войны» не верит объяснениям Минобороны из-за самого факта удара и расплывчатого признания потерь, что в будущем может отразиться и на отношении к президенту.

Неспособность Путина ответить на критику и исправить недостатки военной кампании РФ может подорвать доверие к нему как к активному лидеру военного времени.

Напомним, что в Министерстве обороны России прокомментировали удар ВСУ по базе путинских войск во временно захваченной Макеевке.