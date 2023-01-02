Как информирует «НБН», об этом говорится в материале РИА Новости.

Согласно информации Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины якобы нанесли удар шестью снарядами реактивной установки HIMARS. Они попали прямо в пункт временно дислокации одного из подразделений вооруженных сил России, что в населенном пункте Макеевка.

Дословно из сообщения Минобороны России:

«Российские средства ПВО сбили два снаряда HIMARS. Но в результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временно дислокации военных РФ погибли 63 российских военных».

Ранее вчера в Сети появилась информация о том, что в новогоднюю ночь ВСУ попали в место дислокации мобилизованных россиян в Макеевке. Как сообщали в социальных сетях, в результате удара были сотни убитых.