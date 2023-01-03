Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-центра Генерального штаба Украины, по состоянию на сегодняшний день уже официально подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны Украины, 31 декабря, живой силы и военной техники врага в районе населенного пункта Чулакова, что в Херсонской области.

В результате сокрушительного удара ВСУ враг потерял порядка 500 военных «двухсотыми» и «трехсотыми».

Также в сообщении, обнародованном Генштабом ВСУ, говорится:

«Первого января текущего года подразделениями Сил обороны Украинского государства было произведено огневое поражение личного состава оккупационных сил России в районе населенного пункта Федоровка, что в Херсонской области. Сейчас уточняются потери врага».

Напомним, ранее мы уже писали о мощном ударе ВСУ по Макеевке, что в Донецкой области.