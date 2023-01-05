Аудиоперехват телефонной беседы российского оккупанта с женой опубликовала Служба безопасности Украины на Facebook-странице, информирует «НБН».

Десантник ВС РФ вспоминает об участии в сирийской войне, после которой он надеялся на легкие победы в Украине. Но, столкнувшись с ВСУ на Запорожском направлении, он осознал, как сильно ошибся. Теперь он завидует своим сослуживцам, которых отправляют в Сирию.

«Иванычу за*бись — в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию», — сообщает захватчик.

Также оккупант пожаловался жене, что пехоту кидают противостоять артиллерии ВСУ, в то время, как армия Украины уничтожает элитные десантно-штурмовые подразделения государства-террориста.

По его словам, их уведомили о 20 украинских военных, которые зашли в село, однако, когда туда поехали россияне, их встретили четыре танка и множество пехоты. В результате ВСУ разбили путинских солдат по дороге и они так и не доехали до населенного пункта.

«Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось», — сообщил «освободитель».

Кроме того, десантник отметил, что у украинских военных лучшее вооружение и экипировка.

Ранее ГУР МОУ опубликовало разговор оккупанта, который рассказал о «дружественном огне» российского танка по мобилизованным.