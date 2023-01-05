В эфире национального телемарафона командующий группировкой сил и средств обороны Киева сообщил, что Украина постоянно отслеживает движения подразделений ВС РФ, их новые точки дислокации и полигоны, поэтому у руководства страны будет время оповестить граждан в случае повторной попытки наступления оккупантов, информирует «НБН».

По словам военного, на границе с РБ есть группировка, которая готова достойно встретить захватчиков. Просто так пройти врагу будет невозможно, поскольку вокруг столицы создано несколько рубежей общей протяженностью около 1000 км. Там на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны.

Кроме того, граница с Республикой Беларусь – «сплошные завалы и минные поля». Также ВСУ спланировали по врагу огонь артиллерии и работу от снайперских групп до мобильных огневых групп. Украинские защитники не намерены пропускать оккупантов дальше границы.

Ранее глава Государственной пограничной службы Украины высказался о количестве российских войск, переброшенных на белорусскую территорию.