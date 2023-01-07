Как информирует «НБН» со ссылкой на ГСЧС, созданная спасателями карта предоставляет возможность убедиться в безопасности дорог, по которым передвигаются граждане нашей страны.

На данной карте отображаются места, на которых уже были обнаружены, или же вероятно находятся взрывоопасные предметы, а также степень угрозы от них согласно имеющейся у ГСЧС информации. Погрешность локализации достигает до тридцати метров.

При этом спасатели призывают пользоваться этой картой при планировании маршрутов в районах, где велись бои.

Саму карту можно увидеть на сайте, а также загрузить ее приложением на мобильные смартфоны.

Ранее в ГСЧС рассказали украинцам, что нужно делать, когда звучит сигнал воздушной тревоги.