Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в понедельник, 9 января, в своем Telegram-канале сообщил, что россияне продолжают уничтожать Мариуполь без перерывов и выходных, информирует «НБН».

По словам советника мэра, сегодня ожидается новая волна гражданских оккупантов после Нового года. Страна-агрессор хочет максимально снести и расчистить украинский временно захваченный город до состояния «ноль».

Москва планирует, что на протяжении января количество граждан Российской Федерации в Мариуполе вырастет до 50 000 человек.

Напомним, что в ноябре 2022 года Мариупольский городской совет озвучил количество уничтоженных Россией квартир во временно оккупированном городе. Информацию о разрушениях подтвердило и государство-террорист.