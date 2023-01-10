Результаты опроса показали, что 65% граждан считают, что их доходы ниже, чем им необходимо для «нормальной жизни». В то же время финансовые ожидания украинцев снизились почти вдвое в сравнении с 2021 годом, информирует «НБН» со ссылкой на thepage.ua.

В ноябре 2021 года респонденты оценивали сумму в расчете на одного человека в месяц, чтобы семья могла жить «нормально», в среднем в 16 372 гривны. В 2022 году украинцы изменили свое мнение, отметив, что на человека в месяц хватит и 14 231 гривны.

Лишь у около 10% респондентов реальный доход превышает озвученную сумму, у 24,9% — «несколько ниже», 40,6% опрошенных отмечают, что их доходы «значительно ниже», а 24,9% — «несколько ниже».

Ранее социологи группы «Рейтинг» выяснили, как изменилось материальное положение украинцев из-за войны с Россией.