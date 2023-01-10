Представитель Пентагона во время брифинга заявил, что Минобороны США пока не видит признаков того, что Республика Беларусь готовится вступить в войну против Украины, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ведомства.

По словам чиновника, известно, что Российская Федерация и Беларусь планируют совместные военные учения. На сегодня Соединенные Штаты Америки не видят признаков того, что РБ намеренна атаковать Украину и вступить в конфликт.

«Мы просто считаем, что это продолжение учений между белорусами и россиянами. Это все», — заявил представитель Минобороны США.

Отметим, что на днях страна-агрессор перебросила на белорусскую территорию около 10 вертолетов и до 12 января туда еще прибудет авиационная составляющая ВС РФ.

В то же время в ВСУ рассказали, как украинские защитники готовятся к возможному вторжению из Беларуси.