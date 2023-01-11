В ОРДЛО усиливаются антироссийские настроения, поскольку с каждым днем выживать на временно оккупированной территории все сложнее. Чтобы сдерживать желание людей бунтовать «глава народной республики» приказал усилить дефицит питьевой воды в Донецке, информирует «НБН».

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, пауза с ударами по городу, которую взяли оккупанты в период новогодних праздниках, сказалась на настроениях дончан. После 1 января в Сети жители Донецка начали возмущаться из-за повышения оплаты коммунальных услуг, отсутствия воды и разрушения экономики региона.

Поскольку у ставленника Кремля нет возможности отвлекать население от проблем обстрелами, он традиционно прибег к террору, чтобы жители Донецка сосредоточились на выживании. В частности, главарь «ДНР» приказал искусственно снизить доступ горожан к платной питьевой воде.

Дончане покупали питьевую воду в специальных автоматах или в магазинах, техническую набирали в лужах или в реке Кальмиус, топили снег. После распоряжения Пушилина в Донецке начало действовать ограничение на продажу воды в одни руки во всех точках. Параллельно с этим оккупационные «власти» начали обвинять в критической ситуации с водоснабжением в регионе Украину.

Также главарь «ДНР» заложил фундамент на повышение цен на питьевую воду, которую теперь из-за «неимоверного дефицита» будут завозить с территории страны-агрессора, на чем он сможет заработать хорошие деньги.

Напомним, что в декабре Пушилин призывал РФ «освободить» Чернигов и Одессу.