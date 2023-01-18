Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Оперативний ЗСУ» в Телеграм. Также ресур опубликовал видео с места событий.

Отмечается, что белорусские добровольцы имени Кастуся Калиновского вступили в стрелковый бой с оккупантами РФ, захватив позицию последних.

Также известно, что во время боя была ликвидирована группа оккупантов РФ. Согласно словам добровольцев из РБ, на данной позиции были бездыханные тела ранее погибших воинов ВСУ. Захватчики, пришедшие из России, сняли с них ботинки и одежду.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Бойцы Полка Калиновского из батальона «Волат» вступили в ближний бой с оккупационными силами, как львы. Они ворвались на позиции вражеских сил и уничтожили их. Это произошло в тот момент, когда мерзавцы снимали одежду и обувь с погибших ранее героев Вооруженных сил Украинского государства».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бойцы ГПСУ остановили российских захватчиков под Бахмутом.