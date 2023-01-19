В интервью изданию OBOZREVATEL эксперт отметил, что РФ располагает многомилионным мобилизационным ресурсом, однако увеличение численности ее вооруженных сил может привести не к их усилению, а к ослаблению, информирует «НБН».

По словам Мельника, армия Путина не может минимально снабдить своих бойцов в плане вооружения и экипировки. С увеличением численности войск эти проблемы будут только усугубляться.

«Очевидно, что на следующие 300 000 проблема с обеспечением будет еще больше», — отметил эксперт.

Кроме того, механическое увеличение ВС РФ не будет означать автоматическое повышение их качества. Он напомнил, что на минимальную подготовку одного военнослужащего нужно 1-3 месяца. Также ему нужно выдать оружие, экипировку и решить все связанные с ним логистические вопросы.

«Если учитывать все эти детали и национальные особенности, то может получиться так, что увеличение войска приведет не к его усилению, а, напротив, к ослаблению. На что мы во многом и рассчитываем», — резюмировал Мельник.

Напомним, что военкоматы РФ, чтобы выполнить показатели по мобилизации, набирают в путинскую армию даже граждан с наркозависимостью.