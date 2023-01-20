Британская разведка сообщила, что в войне против Украины вместе с регулярной армией Российской Федерации участвуют 50 000 боевиков из состава частной военной компании «Вагнер» олигарха Евгения Пригожина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В разведке Великобритании отмечают, что по данным государственного реестра России военизированная ЧВК официально зарегистрирована как юридическое лицо 27 декабря 2022 года. При этом основной деятельностью «вагнеровцев» заявлен «консалтинг в области управления», упоминания о военной службе отсутствуют.

В сводке отмечается, что Пригожин, предположительно, финансировал свою армию за счет завышенных госконтрактов, заключенных с другими его компаниями.

«Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию», — заявили в разведке.

Ранее командующий армией Путина в Украине Валерий Герасимов признал, что ЧВК «Вагнер» не подчиняется ВС РФ и наемники Пригожина могут воевать недобровольно.