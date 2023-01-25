В своем Telegram-канале замминистра обороны сообщила, что российские войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях, информирует «НБН».

Ситуация вокруг этих городов остается тяжелой, продолжаются ожесточенные бои. Страна-агрессор бросает в бой значительное количество личного состава, военной техники и вооружения.

Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону, несут большие потери, но не отказываются от плана захватить Бахмут и Угледар, поэтому интенсивность боевых действий растет.

По словам Маляр, сейчас на Донбассе против преимущества армии Путина в количестве бойцов и вооружения преимущество Украины в профессионализме военного командования и мужестве защитников.

Напомним, что в ВСУ заявили о выводе украинских подразделений из города Соледар Донецкой области.