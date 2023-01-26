В эфире национального телемарафона чиновник рассказал, что на следующей Ставке верховного главнокомандующего планируется принять важные оборонные решения для каждого региона нашей страны, информирует «НБН».

По словам Данилова, в последнее время много украинцев решило, что победа в войне с Россией уже у «лежит в кармане», и это очень опасно. Секретарь СНБО отметил, что сейчас нужно готовиться и внимательно следить за событиями, которые происходят в наших городах.

«Могу анонсировать, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего будут приняты определенные решения в разрезе каждой области, находящейся на территории нашей страны. Какие это будут решения, мы вам обязательно сообщим сразу после заседания Ставки», — сообщил чиновник.

Ранее Данилов рассказал, когда войска Российской Федерации могут пойти в наступление.