В эфире национального телемарафона чиновник сообщил, что в РФ разворачивают системы противовоздушной обороны не только в столице и окрестностях, а везде, где может находиться президент-агрессор, информирует «НБН».

Данилов подчеркнул, что это государству-террористу не поможет – угроз для него будет все больше.

«Не знаю, сколько они привлекли этого металлического хлама, но поверьте: это не поможет им. Та помощь, которую нам оказывают партнеры, будет проходить эту оборону, и угроз для них будет больше и больше», — пообещал секретарь СНБО.

Чиновник отметил, что это не вина Украины, поскольку Россия развязала войну, которая закончится тогда, когда армия Путина покинет территорию нашей страны.

Данилов высказался и о трансляции обращения Зеленского в эфире телеканалов РФ в Крыму и Белгородской области.

«Не только на Белгородщине – гораздо большее покрытие. Я хочу сказать, пусть привыкают слышать родной украинский язык. Относительно временно оккупированных территорий это будет постоянно. Относительно территорий, где украинский звучал в свое время, – это Белгородская, Курская области и многие другие территории. Пусть привыкают, что они будут слышать его постоянно», — рассказал секретарь СНБО, заверив, что подобные эпизоды будут повторяться.

Ранее Данилов анонсировал оборонные решения для каждой области в Украине.