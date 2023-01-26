Как информирует «НБН», о ситуации в регионе рассказал в Телеграм глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

Согласно словам руководителя областной военной администрации, в регионе работают силы противовоздушной обороны.

В сообщении Борзов написал:

«В области идет воздушное сражение. Воздушные силы Вооруженных сил Украины контролируют воздушное пространство над Винницкой областью»

При этом городской голова Винницы Сергей Моргунов проинформировал о работе ПВО:

«В городе можно услышать работу ПВО. Находитесь в безопасном месте до отбоя и сохраняйте спокойствие».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия нанесла ракетный удар турецкому судну в Херсоне.