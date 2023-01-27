В своем Telegram-канале Шмыгаль написал, что в пятницу, 27 января, Кабмин запретил чиновникам выезжать за границу в период военного положения, информирует «НБН».

По словам премьер-министра, для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины правительство приняло постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Теперь нардепы, чиновники, представители местной власти и другие должностные лица могут пересекать границу Украины исключительно на основании служебной командировки.

«Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей», — отметил Шмыгаль.

Ранее стало известно о том, что нардепа Николая Тищенко исключили из фракции «Слуга народа» и лишили руководящей должности в партии после скандала с его поездкой в Таиланд.